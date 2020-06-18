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Маріуполь може призначити головним тренером Остапа Маркевича

12:22 - Читать на русском
Маріуполь може призначити головним тренером Остапа Маркевича
Остап Маркевич та Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

На тренерському містку Маріуполя найближчим часом можуть відбутись радикальні зміни.

Остапа Маркевич близький до крісла головного тренера Маріуполя, повідомляє Telegram-канал Бомбардир.

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Останнім місцем роботи 42-річного фахівця був Чорноморець, який він покинув кілька місяців тому. Також Маркевич має досвід роботи у Агробізнесі та молодіжці Вільяреала. Нинішнім керманичем приазовців є Олександр Бабич, який працює з донецькою командою з 2017-го.

Після 28-ми турів УПЛ Маріуполь розташувався на 8-й сходинці.

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Головне Маріуполь Маріуполь Остап Остап Маркевич Олександр Олександр Бабич
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