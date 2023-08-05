"Хто з відомих команд, які нині грають в УПЛ, свого часу заносив гроші арбітрам? ЛНЗ. Коли вони грали на аматорському рівні. Вони піднялись тоді у Другу лігу завдяки тому, що у них було дуже багато "бабла". Коли я їх судив – вони занесли 15 тисяч гривень на бригаду, хоча там була прохідна гра.

ЛНЗ здобув дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши Минай на виїзді

Також я чув, що коли вони грали у Кубку аматорів, то після перемоги занесли 120 тисяч гривень.

Хто ще любив заносити "котлету"? Агробізнес. Я їх не застав, але чув, що вони піднялись на грошах. Гра така собі, їх тягнули лише арбітри. Тобто коли в тебе куплені судді – це відсотків 70, що ти переможеш", – сказав рефері в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону ЛНЗ пробився в еліту українського футболу і нині грає в УПЛ. Агробізнес після вимушеної паузи, викликаної війною, знову виступає у Першій лізі.

Син Шуфрича розгромив "некваліфіковані кадри" в УПЛ – згадуємо, як він подавав приклад топ-менеджменту в Говерлі