"Кто из известных команд, ныне играющих в УПЛ, в свое время заносил деньги арбитрам? ЛНЗ. Когда они играли на любительском уровне. Они поднялись тогда во Вторую лигу благодаря тому, что у них было очень много "бабла". Когда я их судил – они занесли 15 тысяч гривен на бригаду, хотя там была проходная игра.

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Также я слышал, что когда они играли в Кубке любителей, то после победы занесли 120 тысяч гривен.

Кто еще любил заносить "котлету"? Агробизнес. Я их не застал, но слышал, что они поднялись на деньгах. Игра так себе, их тянули только арбитры. То есть когда у тебя купленные судьи – это процентов 70, что ты победишь", – сказал рефери в интервью Sportarena.

Напомним, по итогам прошлого сезона ЛНЗ пробился в элиту украинского футбола и ныне играет в УПЛ. Агробизнес после вынужденной паузы, вызванной войной, снова выступает в Первой лиге.

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