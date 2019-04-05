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"Після Нідерландів та Бельгії – Донецьк, це був реальний шок": екс-гравець Дніпра і Металурга пригадав переїзд в Україну

19:47 795 Читать на русском
"Після Нідерландів та Бельгії – Донецьк, це був реальний шок": екс-гравець Дніпра і Металурга пригадав переїзд в Україну
Даніло Соуза у Металурзі

Колишній хавбек Дніпра та донецького Металурга Даніло Соуза пригадав переїзд в Україну.

"Переїзд в Україну? Перші три місяці були вкрай складними. Я виріс в Голландії і Бельгії, в клубах бездоганна організація, все продумано до дрібниць. Виступав за збірні.

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І тут раптом Донецьк. Різниця колосальна! Мені було 22 роки, і я пережив реальний шок. Однак, в той же час, це був відмінний досвід і мотивація, щоб знову повернутися на хороший рівень.

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В Україні я провів два з половиною роки. Мені, до речі, пропонував чотирирічний контракт донецький Шахтар, але я отримав злощасну травму в Лізі Європи і вибув на довгий термін. А там не хотіли чекати. В результаті не склалося", – цитує Даніло Pressball.by.

Теги
Даніло Соуза Даніло Соуза Дніпро Дніпро Металург Донецьк Металург Донецьк
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