"После Нидерландов и Бельгии – Донецк, это был реальный шок": экс-игрок Днепра и Металлурга вспомнил переезд в Украину

Бывший хавбек Днепра и донецкого Металлурга Данило Соуза вспомнил переезд в Украину.

"Переезд в Украину? Первые три месяца были очень сложными. Я вырос в Голландии и Бельгии, в клубах безупречная организация, все продумано до мелочей. Выступал за сборные.

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И тут вдруг Донецк. Разница колоссальная! Мне было 22 года, и я пережил реальный шок. Однако, в то же время, это был отличный опыт и мотивация, чтобы снова вернуться на хороший уровень.

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В Украине я провел два с половиной года. Мне, кстати, предлагал четырехлетний контракт донецкий Шахтер, но я получил злополучную травму в Лиге Европы и выбыл на долгий срок. А там не хотели ждать. В итоге не срослось", – цитирует Данило Pressball.by.