– Перший сезон Скрипника в Зорі запам'ятався боротьбою команди з Динамо за друге місце в УПЛ. Перед останнім туром із Десною ви вірили, що зможете перемогти, а кияни у паралельній грі програють Колосу?

– Вірили.

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– А чи хотіла команда цього другого місця?

– Хотіла, але дуже непросто складався матч із Десною, яка претендувала на третю сходинку. Ця команда також не була подарунком та мала хороший підбір гравців. Ми поступалися 0:1, а потім Діма Хомченовський раз на тисячоліття із лівої забив. Блін, важкий був матч.

– Коли рахунок у вашій грі вже був 1:1, ви знали, що Динамо горить 0:2?

– Я цього не чув. Чули нападники, бо наші ультрас стояли за воротами Десни. З лавки ніхто не кричав. Тобто особисто я до фінального свистка не знав, який рахунок у паралельній грі.

– З боку склалося враження, що думки гравців Зорі на полі розійшлися. Хтось хотів виривати перемогу, а ви, наприклад, вже падали у компенсований час.

– Могло статися усе, що завгодно. Дискусію щодо цього вести можна дуже довго. Якби ми поступилися, то втратили б третє місце. Потім нам би сказали: "Навіщо ви побігли? Краще б грали на нічию. Нам пофіг на те друге місце". На той момент були заборгованості по зарплаті у старих гравців... Самі розумієте, Зоря живе за гроші від єврокубків. Тому треба було дивитися трохи вперед.

– В Геллера тоді були амбіції обійти Динамо?

– Геллер після того матчу добре покрив Скрипника "статевими органами". Типу: "Чому не побігли виривати друге місце, а погодилися на третє?". Тому Скрипник і хотів піти зі Зорі після першого сезону. Ми ще потім хотіли усі разом зібратися, а він сказав: "Відпочивайте, хлопці, а я не хочу". Тоді не звернув на це особливої уваги, але згодом дізнався, в чому була справа.

Однак, як ми бачимо, пройшло три роки – і Зоря у схожій ситуації вирішила випустити на поле в останній грі сезону із Минаєм (технчна поразка, – прим.) незаявленого Дмитра Мишньова. Так вони фактично подарували СК Дніпр-1 друге місце. Тобто, під час того матчу із Десною Геллер був за те, аби виривати друге місце. Проте, якби ми у підсумку опинилися на четвертому, він би міг на наступний ранок прокинутися та запитати: "А чому не тримали бронзу?" – сказав Шевченко в інтерв'ю Українському футболу.

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