– Первый сезон Скрипника в Заре запомнился борьбой команды с Динамо за второе место в УПЛ. Перед последним туром с Десной вы верили, что сможете победить, а киевляне в параллельной игре проиграют Колосу?

– Верили.

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– А хотела ли команда этого второго места?

– Хотела, но очень непросто складывался матч с Десной, которая претендовала на третью строчку. Эта команда также не была подарком и имела хороший подбор игроков. Мы уступали 0:1, а потом Дима Хомченовский раз в тысячелетие с левой забил. Блин, тяжелый был матч.

– Когда счет в вашей игре уже был 1:1, вы знали, что Динамо горит 0:2?

– Я этого не слышал. Слышали нападающие, потому что наши ультрас стояли за воротами Десны. Со скамейки никто не кричал. То есть лично я до финального свистка не знал, какой счет в параллельной игре.

– Со стороны сложилось впечатление, что мысли игроков Зари на поле разошлись. Кто-то хотел вырывать победу, а вы, например, уже падали в компенсированное время.

– Могло произойти все, что угодно. Дискуссию по этому поводу вести можно очень долго. Если бы мы уступили, то потеряли бы третье место. Потом нам бы сказали: "Зачем вы побежали? Лучше бы играли на ничью. Нам пофиг на то второе место". На тот момент были задолженности по зарплате у старых игроков... Сами понимаете, Заря живет за деньги от еврокубков. Поэтому надо было смотреть немного вперед.

– У Геллера тогда были амбиции обойти Динамо?

– Геллер после того матча хорошо покрыл Скрипника "половыми органами". Типа: "Почему не побежали вырывать второе место, а согласились на третье?". Поэтому Скрипник и хотел уйти из Зари после первого сезона. Мы еще потом хотели все вместе собраться, а он сказал: "Отдыхайте, ребята, а я не хочу". Тогда не обратил на это особого внимания, но впоследствии узнал, в чем было дело.

Однако, как мы видим, прошло три года – и Заря в похожей ситуации решила выпустить на поле в последней игре сезона с Минаем (техническое поражение, – прим.) незаявленного Дмитрия Мишнева. Так они фактически подарили СК Днепр-1 второе место. То есть, во время того матча с Десной Геллер был за то, чтобы вырывать второе место. Однако, если бы мы в итоге оказались на четвертом, он бы мог на следующее утро проснуться и спросить: "А почему не держали бронзу?" – сказал Шевченко в интервью Украинскому футболу.

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