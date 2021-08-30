"Київський ураган змив у каналізацію всі амбіції Колоса і всі їхні досягнення.

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Якщо ковалівці знайдуть у собі сили і посядуть 3-4 сходинку – все одно це буде плямою на їхній історії. Динамо зіграло у дуже агресивний футбол. Кияни виглядають сильнішими, ніж минулого сезону", – сказав Метревелі у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Динамо в останньому турі познущалось над Колосом, забивши у ворота ковалівської команди 7 сухих м'ячів і залишивши її без головного тренера. "Біло-сині" лідирують у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на три очки.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви