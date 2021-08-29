Колос після грандіозного розгрому від Динамо залишився без наставника. Руслан Костишин подав у відставку.

Напередодні Колос поступився Динамо з рахунком 0:7. Костишин вже на післяматчевій прес-конференції анонсував розмову з президентом клубу. ЇЇ підсумком стало звільнення. Наразі виконувачем обов’язків головного тренера буде Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина.

Динамо – Колос – 7:0 – відео голів та огляд матчу

"Руслан Костишин подав у відставку, про що повідомив президенту клубу сьогодні вранці. Андрій Засуха прийняв це рішення та запропонував фахівцеві залишитись працювати у структурі клубу. Костишин, своєю чергою, погодився і залишається працювати в Колосі", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Додамо, що під керівництвом Руслана Костишина Колос пройшов шлях від аматорського колективу чемпіонату Київської області до клубу рівня УПЛ та учасника єврокубків.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви