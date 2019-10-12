Після гола Маліновського зі штрафного стало значно легше, – Соболь прокоментував перемогу над Литвою

Захисник збірної України Едуард Соболь прокоментував перемогу над литовцями у матчі відбору на Євро-2020.

"Настрій після гри гарний, тепер можемо переключатися на Португалію. Вся команда була заряджена, хотіли забити швидкий м'яч, загострювати гру і знаходити вільні зони. Тому, напевно, я і був такими активним в першому таймі.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів

У другій половині на мій фланг вийшов Коноплянка, який більше грав попереду, а я був у центрі і страхував зони. Такою була тренерська установка. Коли Маліновський забив зі штрафного, стало легше, але все одно грати потрібно до останньої хвилини", – сказав Соболь у ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, збірна України ще не зазнала жодної поразки у поточному відборі на Євро. У активі команди Шевченка п'ять перемог і одна нічия.

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