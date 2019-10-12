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После гола Малиновского со штрафного стало значительно легче, – Соболь прокомментировал победу над Литвой

08:00 59 Читати українською
После гола Малиновского со штрафного стало значительно легче, – Соболь прокомментировал победу над Литвой
Эдуард Соболь / Фото УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал победу над литовцами в матче отбора на Евро-2020.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

"Настроение после игры хорошее, теперь можем переключаться на Португалию. Вся команда была заряжена, хотели забить быстрый мяч, обострять игру и находить свободные зоны. Поэтому, наверное, я и был таким активным в первом тайме.

Украина – Литва – 2:0 – видео голов

Во второй половине на мой фланг вышел Коноплянка, который больше играл впереди, а я был в центре и страховал зоны. Такой была тренерская установка. Когда Малиновский забил со штрафного, стало легче, но все равно играть нужно до последней минуты", – сказал Соболь в эфире Футбол 1.

Напомним, сборная Украины еще не потерпела ни одного поражения в текущем отборе на Евро. В активе команды Шевченко пять побед и одна ничья.

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