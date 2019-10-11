toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ПОРТУГАЛІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020

Україна – Литва – відео голів

23:02 6226 Читать на русском
Україна – Литва – відео голів
Україна – Литва: відео голів та огляд матчу 11 жовтня 2019

Збірна України перемогла Литву в 7-му турі відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів матчу Україна – Литва на "Футбол 24".

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

Матч та онлайн-трансляція Україна – Литва стартував о 21:45. Поєдинок проходить у Харкові на ОСК Металіст.

Україна перемогла Литву ефектним дублем Маліновського – ми майже на чемпіонаті Європи

Після 6-ти зіграних матчів Україна впевнено лідирує в групі B. Команда Андрія Шевченка набрала 16 очок, випереджаючи Португалію, яка зіграла на гру менше, на 5 пунктів. Сербія набрала 7 балів та розмістилася на 3-й сходинці групи.

Україна володіла беззаперечною перевагою, яка втілилася в забитий гол на 29-й хвилині. Жуніор Мораєс віддав п'ятою на Маліновського, а той сильним ударом прошив голкіпера. 1:0!

Україна – Литва: відео гола Маліновського:

На 58-й хвилині той же Маліновський класним ударом зі штрафного оформив дубль. До слова, штрафний заробив Андрій Ярмоленко.

blog_ava
"Моя солодка": легіонер Динамо божеволіє від розкішної українки – гарячі фото
12:58
10639
Теги
Україна - Литва Головне Відеоновини Україна Україна Євро-2020 Литва Литва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
17
хв
Минай
15:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук