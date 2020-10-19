Сенсаційна перемога "синіх" (1:0) над каталонцями була затьмарена бездумною витівкою 32-річного камерунця, який лихословив на адресу керманича "блаугранас". Розшифровку висловлювань опублікував Mundo Deportivo.

"Він сказав потворні речі, які я навіть не буду повторювати": Куман поскаржився на поведінку гравців Хетафе

Як виявилося, Ньйом обізвав Кумана сучим сином і сказав йому піти нах*й. Ображений нідерландець вказав на поведінку оборонця своєму опоненту Хосе Бордаласу, та той заявив, що сумнівається у словах ентренадора Барселони. На післяматчевій прес-конференції розлючений Куман заявив, що Ньйом наговорив йому жахливих слів.

Відзначимо, що Барселона має право вимагати в Королівської іспанської футбольної федерації спеціального розслідування щодо поведінки ветерана Хетафе. Як наслідок, ця історія може завершитися дискваліфікацією чи штрафом для Алана Ньйома.

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