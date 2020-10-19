Испанская пресса выяснила, что на самом деле наговорил защитник испанского Хетафе Алан Ньом главному тренеру Барселоны Рональду Куману в ходе поединка 6-го тура испанской Ла Лиги.

Сенсационная победа "синих" (1:0) над каталонцами была омрачена бездумной выходкой 32-летнего камерунца, который злословил в адрес наставника "блаугранас". Расшифровку высказываний опубликовал Mundo Deportivo.

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Как оказалось, Ньом обозвал Кумана сукиным сыном и сказал ему пойти нах*й. Оскорбленный нидерландец указал на поведение защитника своему оппоненту Хосе Бордаласу, но тот заявил, что сомневается в словах энтренадора Барселоны. На послематчевой пресс-конференции яростный Куман заявил, что Ньом наговорил ему ужасные слова.

Отметим, что Барселона имеет право требовать у Королевской испанской футбольной федерации специального расследования относительно поведения ветерана Хетафе. Как следствие, эта история может завершиться дисквалификацией или штрафом для Алана Ньома.

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