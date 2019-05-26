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"Пішов би у Барселону, щоб з Мессі селфі робити?" – Ярмоленко назвав 3 топ-клуби, куди міг перейти

16:54 1678 Читать на русском
"Пішов би у Барселону, щоб з Мессі селфі робити?" – Ярмоленко назвав 3 топ-клуби, куди міг перейти
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко розповів, у які європейські топ-клуби міг перейти, ще коли виступав за Динамо.

"Коли був гравцем Динамо, ми вечеряли якось з Анчелотті. Ми поговорили, він запитав: "Хочеш грати в Баварії?" Я трохи пропотів, розумієш, з якими футболістами працював Анчелотті... Ручки трусить.

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Він сказав, що зацікавлений у мені, що буде чекати трансферного вікна і виходити на Динамо. Я чекав, але ніякої конкретної пропозиції не було. Вони підписали тоді Хамеса. Було 2-3 футболісти на позицію, можливо, я був запасним варіантом.

Ми говорили з Анчелотті десять хвилин, він сказав, що хоче, щоб я приєднався до них, я погоджувався, може, пару разів втратив свідомість.

Я почав працювати з Міно Райолою, ми зустрілися, поговорили, потім він полетів, а я на поїзді поїхав у Буковель. Він мені дзвонить і каже: "Все, збирай речі, їдемо". Я прямо в Буковелі в поїзд сідаю, але потім він пропав на півтора місяця...

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Потім до мене дійшли чутки, що Райола вирішив, що за мене дружина все вирішує, а вона просто сиділа поруч, щоб перекладати мені з англійської. Не знаю, чому він так подумав. Міг тоді перейти в ПСЖ.

Чуток і варіантів була купа. Зустрічався зі скаутом з Барселони, але я говорив: "Ну, куди я перейду в Барселону? Щоб з Мессі селфі робити?". Мессі старіє, але я теж не молодію", – сказав Ярмоленко програмі Бомбардир.

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