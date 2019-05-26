"Це правда, що президентом вашої країни може стати комік?" – Пеллегріні розпитував Ярмоленка про вибори в Україні

Наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні неабияк цікавиться політичною ситуацією у світі.

Тренера та партнерів Андрія Ярмоленка здивували результати президентських виборів в Україні.

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"Пацани стежать за ситуацією в Україні. Той же Пеллегріні, коли були вибори, після першого кола підходив, питав, чи правда що в першому турі виграв комік. Я кажу, так. І після другого кола питав. Пацани, зрозуміло, тролять, жартують, доводиться відбиватися", – розповів Ярмоленко в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

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Нагадаємо, півзахисник пропустив майже увесь сезон через важку травму.