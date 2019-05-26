"Пошел бы в Барселону, чтобы с Месси селфи делать?" – Ярмоленко назвал 3 топ-клуба, куда мог перейти

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко рассказал, в какие европейские топ-клубы мог идти, еще когда выступал за Динамо.

"Когда был игроком Динамо, мы ужинали как-то с Анчелотти. Мы поговорили, он спросил: "Хочешь играть в Баварии?" Я немного пропотел, понимаешь, с какими футболистами работал Анчелотти... Ручки потряхивались.

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Он сказал, что заинтересован во мне, что будет ждать трансферное окно и выходить на Динамо. Я ждал, но никакого конкретного предложения не было. Они подписали тогда Хамеса. Было 2-3 футболиста на позицию, возможно, я был запасным вариантом.

Мы говорили с Анчелотти десять минут, он сказал, что хочет, чтобы я присоединился к ним, я соглашался, может, пару раз потерял сознание.Я начал работать с Мино Райолой, мы встретились, поговорили, потом он улетел, а я на поезде поехал в Буковель. Он мне звонит и говорит: "Все, собирай вещи, уезжаем". Я прям в Буковеле в поезд сажусь, но потом он пропал на полтора месяца...

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Потом до меня дошли слухи, что Райола решил, что за меня жена все решает, а она просто сидела рядом, чтобы переводить мне с английского. Не знаю, почему он так подумал. Мог тогда перейти в ПСЖ.

Слухов и вариантов было куча. Встречался со скаутом из Барселоны, но я говорил: «Ну, куда я перейду в Барселону? Чтоб с Месси селфи делать?. Месси стареет, но я тоже не молодею", – сказал Ярмоленко программе Бомбардир.

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