Турецькі клуби надихнулись досвідом українських команд і полегшили собі боротьбу за місця у групових етапах євротурнірів.

Федерація футболу Туреччини на своєму сайті оголосила про перенесення матчів 3-го туру Суперліги за участю команд, які продовжують боротьбу у кваліфікації єврокубків.

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Зокрема, Галатасарай бореться за вихід у групу Ліги чемпіонів, а Бешикташ, Фенербахче та Адана Демірспор змагаються за Лігу конференцій.

Цікаво, що суперник Динамо – Бешикташ – домовився про перенесення матчу з Адана Демірспор (який мав відбутися 28 серпня) ще до зустрічі з киянами. Як наслідок, аби підтримати успішні виступи у Європі й інших турецьких команд, Федерація вирішила надати рівні можливості всім представникам Суперліги.

Нагадаємо, Бешикташ у першому поєдинку кваліфікації плей-офф Ліги конференцій здолав Динамо з рахунком 3:2 (матч-відповідь – 31 серпня о 21:00). Фенербахче у цьому ж турнірі розтрощив нідерландський Твенте (5:1), а Адана Демірспор поступилась бельгійському Генку (1:2). Галатасарай у битві за Лігу чемпіонів у першому матчі здолав норвезький Мольде (3:2).

До слова, представники України в єврокубках – Динамо та СК Дніпро-1 також перенесли свої матчі в рамках УПЛ, а Зоря вирішила не втручатись у календар змагань.

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