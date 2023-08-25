Зоря – туди ж, провал України у коефіцієнтах УЄФА, буде гірше
19:42 - Читать на русском
Луганський клуб "підтримав" невтішний почин Динамо у єврокубках і на останніх хвилинах першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи поступився празькій Славії (0:2).
Вибивши СК Дніпро-1 з ЛЄ, Славія з апетитом взялася за інший український клуб – Зорю. Безапеляційна поразка нашої команди (0:2) лише підсилила падіння рейтингу України у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Чому чехи виявились не по зубах луганцям, чого бракує команді Ненада Лалатовіча і чи є у "мужиків" шанси зачепитись за другий за силою євротурнір – дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
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Джерело: Футбол 24
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