Вибивши СК Дніпро-1 з ЛЄ, Славія з апетитом взялася за інший український клуб – Зорю. Безапеляційна поразка нашої команди (0:2) лише підсилила падіння рейтингу України у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Чому чехи виявились не по зубах луганцям, чого бракує команді Ненада Лалатовіча і чи є у "мужиків" шанси зачепитись за другий за силою євротурнір – дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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