Кубок Німеччини: Шальке без Коноплянки знищив опонента, Байєр впевнено пройшов у наступний раунд

Відбулися чергові поєдинки 1/32 фіналу Кубка Німеччини 2019/20.

Кубок Німеччини 2019/20. 1/32 фіналу

Алеманія – Байєр – 1:4

Голи: Батаріло, 56 – Хакенберг, 19, (аг), Фолланд, 39, Бейлі, 72, Хаверц, 88

Дрохтерсен/Ассель – Шальке – 0:5

Голи: Скжибскі, 44, Бургшталлєр, 61, Каліджурі, 65, Меркан, 73, Харіт, 83

Кайзерслаутерн – Майнц – 2:0

Голи: Штарке, 63 (пен.), Пік, 90

Більшість представників еліти не мали проблем на цій стадії. Байєр впевнено розібрався з Алеманією, а Шальке розбив Дрохтерсен/Ассель. Євген Коноплянка очікувано не потрапив у заявку "кобальтових" на тлі чуток про перехід у турецький клуб.

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Певною сенсацією став виліт Майнца. "Карнавальники" не змогли впоратися з Кайзерслаутерном, який виступає у третій Бундеслізі.