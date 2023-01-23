Українці минулими вихідними провели досить успішні поєдинки в іноземних чемпіонатах – Зінченко став найкращим в топ-матчі АПЛ, а Мудрик яскраво дебютував за Челсі. Детальніше дивіться у відео "Футбол 24".

Ми продовжуємо пильно стежити за тим, як українці, будьмо відверті, розривають іноземні чемпіонати. В черговому огляді – феєрія Зінченка у матчі проти Манчестер Юнайтед, просто неймовірний дебют Михайла Мудрика в Челсі, постійне місце в основі Марселя Руслана Маліновського і проблеми Яремчука в Брюгге. Відео дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".