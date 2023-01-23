Універсал збірної України Олександр Зінченко отримав заслужене визнання за гру у матчі 21-го туру АПЛ між Арсеналом та Манчестер Юнайтед (3:2)

Після поєдинку прес-служба "канонірів" провела опитування на офіційному сайті, щоб обрати гравця матчу. Перемогу у голосуванні здобув Зінченко.

Зінченко зізнався, що сказав гравцям Арсенала перед грою з МЮ

Суперниками Олександра були Едвард Нкетія, який оформив дубль, Бакайо Сака, який раз забив, та Вільям Саліба, який непогано оборонявся. Українець теж зумів стати одним із героїв матчу проти МЮ, зокрема взяв участь у двох гольових атаках своєї команди.

Арсенал завдяки перемозі над Юнайтед набрав 50 очок, відірвавшись від Манчестер Сіті на 5. Наступним суперником "канонірів" в АПЛ буде Евертон.