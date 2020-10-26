"У першому таймі ми були недостатньо агресивними, вичікували, при цьому саме до перерви у нас були найкращі моменти для взяття воріт. Ми добре відреагували після пропущеного гола, але нам не потрібен ляпас, аби прокинутися і грати інтенсивно.

Порятунок суперника Динамо у відеоогляді матчу Ювентус – Верона – 1:1

Важко грати проти Верони чи Аталанти – вони опікають персонально по всьому полю і нав'язують єдиноборства. Ми намагалися уникнути їхнього високого пресингу, і у другому таймі у нас це виходило краще.

З Вероною непросто мати справу, але ми могли зіграти краще. Артур чудово контролював м'яч, але він, як і всі, може додати. Нам потрібно відразу починати грати інтенсивно і тримати темп протягом усього матчу", – цитує Пірло видання Football Italia.

Нагадаємо, Ювентус на власному полі розписав бойову нічию з Вероною (1:1) і після 5-ти турів посідає у турнірній таблиці Серії А п'яту сходинку.

До слова, туринський клуб – суперник Динамо у групі G Ліги чемпіонів. У першому турі "Стара синьйора" у Києві здолала киян з рахунком 2:0.

Ювентус розписав вогняну нічию із Вероною – Пірло врятувався від першої поразки у Серії А