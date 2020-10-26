Вже на початку гри Верона могла вийти вперед, однак гол Коллі було скасовано через офсайд. До перерви Ювентус мав класний удар Куадрадо у поперечину та красивий забитий м'яч Морати, який теж скасували через офсайд. А у другій половині Фавіллі вивів веронців вперед – нападника загубили у штрафному і той без проблем пробив у дев'ятку. Врятував Ювентус Кулусевскі, який розхитав захисника і влучно пробив у дальній кут.

Ювентус розписав вогняну нічию із Вероною – Пірло врятувався від першої поразки у Серії А

Таким чином, Ювентус набрав 9 очок та посідає 5 місце після 5 турів, Верона з 8 пунктами стала восьмою.