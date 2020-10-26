"В первом тайме мы были недостаточно агрессивными, выжидали, при этом именно до перерыва у нас были лучшие моменты для взятия ворот. Мы хорошо отреагировали после пропущенного гола, но нам не нужна пощечина, чтобы проснуться и играть интенсивно.

Спасение соперника Динамо в видеообзоре матча Ювентус – Верона – 1:1

Трудно играть против Вероны или Аталанты – они опекают персонально по всему полю и навязывают единоборства. Мы пытались избежать их высокого прессинга, и во втором тайме у нас это получалось лучше.

С Вероной непросто иметь дело, но мы могли сыграть лучше. Артур прекрасно контролировал мяч, но он, как и все, может прибавить. Нам нужно сразу начинать играть интенсивно и держать темп на протяжении всего матча", – цитирует Пирло издание Football Italia.

Напомним, Ювентус на своем поле расписал боевую ничью с Вероной (1:1) и после 5-ти туров занимает в турнирной таблице Серии А пятую строчку.

К слову, туринский клуб – соперник Динамо в группе G Лиги чемпионов. В первом туре "Старая синьора" в Киеве одолела киевлян со счетом 2:0.

Ювентус расписал огненную ничью с Вероной – Пирло спасся от первого поражения в Серии А