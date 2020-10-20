Зустріч №5 в історії протистояння команд. Лідер УПЛ проти команди, яка поки посідає лише 5 місце в Серії А. Поєдинок вчителя Мірчі Луческу з учнем Андреа Пірло. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ювентус на "Футбол 24", стартує о 19:55. Кияни досі ще ніколи не перемагали туринців: 3 поразки та одна нічия ще у 1998 році. Баланс єврокубкових матчів з представниками Італії був просто жахливий: лише 2 перемоги (обидві над Ромою) за 24 поєдинки, 14 поразок. У цій же групі G зустрічаються Барселона та Ференцварош Реброва.

Динамо – Ювентус: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Чи не найгостріший момент у перші 10 хвилин – помилка Щенсни на виході зі свого штрафного а-ля Бущан з Німеччиною. На жаль, Кендзьора не встиг вчасно зреагувати і удару не вийшло. Втрата мяча в центрі поля призвела до пострілу К'єзи з розстрільної дистанції – кіпер Динамо виручив. Після подачі з кута поля Бущан уже помилився, змахнувши снаряд на голову К'єлліні – гострий кут був, Джорджо пробачив. Ще один контрнаступ К'єзи по флангу Кендзьори після необов'язкової втрати в центрі поля – повз ворота. Стандарти та контратаки лівим краєм стали найбільшою загрозою киянам у перші хвилин 20. Удар Супряги після навісу Кендзьори – перша боязка спроба господарів.

Динамо – Ювентус – відео гола

А ось і чергова грандіозна втрата "Старої Синьйори" (Роналду, Дибала лише на лаві запасних). Капітан Юве К'єлліні потягнув м'яз. Гравець збірної Туреччини, колишній підопічний Луческу Демірель замінив 36-річного центрбека на 19 хвилині. Команда румуна навіть більше контролює м'яч (52% на 48%), але це лише завдяки відсутності інтенсивного пресингу гостей. Уперед Київ анітрохи не просувається, відчувається скутість, страх помилитися. Забарний привозить момент, але Сидорчук встигає підстрахувати. Ремзі легко пройшов того ж 18-річного захисника – Кулусевскі красиво п'ятою з рикошетом від Миколенка розстрілював ближній кут, Бущан рятує.

Де Пена з відчайдушною спробою перекинути Щенсни з центра поля. Ну, хоч порахують за удар у площину воріт. Дуже невдало зіграв Карлос, справедливі претензії Супряги, який намагався знайти свій момент. Ремзі, Кулусевскі і К'єза найгостріші в туринців, Бущан набив собі 3 сейви після дуже небезпечних ударів кожного з них. Тільки трохи розслабляються динамівці, як проходять непогані ходи у середині поля. Ось Шапаренко після пасу Сидорчука заробив жовту для Бентанкура та перспективний стандарт. Циганков обвів стінку з двох людей, яка ідеально розсипалася, однак рикошет від газону полегшив справу Щенсни.

Тайм шалених нервів Динамо, і це підкреслює Шапаренко на початку перерви. Дуже емоційно Микола висловлює претензії Супрязі з вбивчим підсумком "Пі**єц". Не менше помиляється і Ювентус – дуже вже багато браку. Про що мова, якщо точність передач фаворита слабша, ніж у підопічних Луческу. Моменти гостям переважно дарують самі українці, які ще й навдивовижу пасивні в атаці, без сміливих ходів у центрі та фінальній третині поля. Команда Пірло все ще виглядає дуже сиро, хоча підсумкові 0:0 – найкращий результат, який могли вибороти господарі за перші 45+1 хвилину.

К'єза накрутив Циганкова на фланзі, Ремзі класно п'ятою скинув назад під удар Кулусевскі. Бущан відбив перед собою, Миколенко впав і не мав шансів накрити Морату. Жахливий старт другого тайму. Легкий гол Ювентуса завдяки помилці оборони киян. Ще й Дибала замість Кулусевскі на 56-й.