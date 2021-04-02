Гравці Ювентуса Вестон Маккені, Пауло Дибала і Артур відсторонені на невизначений термін через порушення протоколу медичної безпеки. Про це на передматчевій прес-конференції з Торіно повідомив головний тренер команди Андреа Пірло. Скандальне тріо пропустить Дербі делла Молле, яке стартує у суботу, 3 квітня, о 19:00.

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"Футболісти, які брали участь у забороненої вечірці, відсторонені. У матчі проти Торіно вони участі не братимуть. Коли вони повернуться до роботи з першою командою, буде визначено пізніше", – цитує наставника офіційний сайт Ювентуса.

Нагадаємо, трійка гравців влаштувала вечірку у помешканні Маккені. Попри заборону на масові зібрання, гулянка набула таких масштабів, що сусідам довелось викликати поліцію. Представники правоохоронних органів більше години намагалися потрапити в будинок. Як виявилося, у будівлі знаходилися близько 20 осіб.

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