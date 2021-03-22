"Канарки" на своєму офіційному сайті оголосили про звільнення 45-річного фахівця з посади головного тренера.

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Неста очолив Фрозіноне у червні 2019 року. Попередній сезон склався непогано – команда екс-захисника Мілана дійшла до фіналу плей-офф Серії В, де програла Спеції. Нинішня кампанія вийшла значно гіршою. Фрозіноне застряг у середині таблиці без особливих надій на підвищення. У останніх трьох турах "канарки" здобули всього одне очко, і керівництво наважилося на зміни.

Нагадаємо, попередніми місцями роботи Алессандро Нести була Перуджа та американський Маямі.

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