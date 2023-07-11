"Гордий тим, що мені довірили очолити Сампдорію. Ми всі хочемо почати все з чистого аркуша і якнайшвидше повернутися в серію А. Прошу вболівальників підтримати нас, а ми відплатимо стовідсотковим викладенням на полі", – цитує Пірло ITA Sport Press

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Фахівець підписав з клубом Серії В контракт на два сезони – до 30 червня 2025-го. Нагадаємо, Сампдорія за підсумками минулого чемпіонату посіла у турнірній таблиці Серії А останню сходинку і вилетіла до другого дивізіону.

До слова, Пірло у сезоні 2020/21 виграв з Ювентусом Кубок і Суперкубок Італії, але це не влаштувало керівництво туринців. Останнім місцем роботи Андреа був турецький Карагюмрюк, який він покинув у травні 2023 року через незадовільні результати.

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