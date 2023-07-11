"Гордый тем, что мне доверили возглавить Сампдорию. Мы все хотим начать все с чистого листа и как можно быстрее вернуться в серию А. Прошу болельщиков поддержать нас, а мы расплатимся стопроцентной выкладкой на поле", - цитирует Пирло. ITA Sport Press

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Специалист подписал с клубом Серии В контракт на два сезона – до 30 июня 2025 года. Напомним, Сампдория по итогам прошедшего чемпионата заняла в турнирной таблице Серии А последнюю строчку и вылетела во второй дивизион.

К слову, Пирло в сезоне 2020/21 выиграл с Ювентусом Кубок и Суперкубок Италии, но это не устроило руководство туринцев. Последним местом работы Андреа был турецкий Карагюмрюк, который он покинул в мае 2023 из-за неудовлетворительных результатов.

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