Ювентус офіційно звільнив Саррі

Мауріціо Саррі більше не є головним тренером "Старої синьйори". Виліт від Ліона в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став для алленаторе фатальним.

Ювентус відправив у відставку Мауріціо Саррі, який очолив команду лише минулого літа, підписавши трирічний контракт. До наступного сезону команду готуватиме інший головний тренер, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Ювентус вже начебто визначився з трьома кандидатурами на заміну Саррі – це Маурісіо Почеттіно, Зінедін Зідан та Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, 61-річний тосканець очолив Юве минулого літа після розриву контракту з Челсі. Під його керівництвом команда здобула 9-те поспіль Скудетто, але вилетіла з Ліги чемпіонів вже на стадії 1/8 фіналу. Також туринці програли Суперкубок та Кубок Італії.

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