toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
МАУРІЦІО САРРІ ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛІ БАВАРІЯ - ЧЕЛСІ

Ювентус офіційно звільнив Саррі

15:38 - Читать на русском
Ювентус офіційно звільнив Саррі
Мауріціо Саррі звільнений / ФК Ювентус

Мауріціо Саррі більше не є головним тренером "Старої синьйори". Виліт від Ліона в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став для алленаторе фатальним.

43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду
 
Мемфіс Депай 12’
12’ Мемфіс Депай
43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду

Ювентус відправив у відставку Мауріціо Саррі, який очолив команду лише минулого літа, підписавши трирічний контракт. До наступного сезону команду готуватиме інший головний тренер, повідомляє офіційний сайт клубу.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

Ювентус вже начебто визначився з трьома кандидатурами на заміну Саррі – це Маурісіо Почеттіно, Зінедін Зідан та Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, 61-річний тосканець очолив Юве минулого літа після розриву контракту з Челсі. Під його керівництвом команда здобула 9-те поспіль Скудетто, але вилетіла з Ліги чемпіонів вже на стадії 1/8 фіналу. Також туринці програли Суперкубок та Кубок Італії.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо

blog_ava
Бущан заявив, що хотів покинути Динамо
06:30
5236
Теги
Ювентус Ювентус Мауріціо Мауріціо Саррі Ювентус - Ліон Італія Головне
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Яремчук провалив один із тестів на коронавірус
    Бельгія — 12:553853 Яремчук провалив один із тестів на коронавірус
5
год
:
7
хв
Баварія
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?