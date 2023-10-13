Екс-гравець Карагюмрюка Колін Казім-Річардс розповів, що колишній головний тренер команди Андреа Пірло дозволяв гравцям курити перед матчами та в перервах.

"У нас було чимало італійців, які курили. У Туреччині це дозволялося. Це залежить від тренера, але минулого року Андреа Пірло дозволяв їм курити. І вони курили, постійно: перед грою, потім тайм закінчився – вони знову сидять і курять. Пірло щось розповідає, а вони курять.

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Це інша культура, розумієте? Я не кажу, що це якась шокуюча інформація. Я кажу, що це можна було робити абсолютно законно", – зазначив Казім-Річардс.

Минулого сезону Карагюмрюк під керівництвом Пірло посів 7-ме місце в турецькій Суперлізі. Наразі Андреа очолює Сампдорію в Серії В.