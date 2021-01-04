Андреа Пірло не хапає зірок з неба після впевненого розгрому Удінезе (4:1) в рамках 15-го туру Серії А. Наставник Ювентуса навіть вказав на помилки своїх підопічних.

"Це був не найкращий Ювентус, так як ми підходили до матчу після неприємної поразки від Фіорентини (0:3). Тому ми почали матч досить скромно і нервово, особливо коли їхні нападники бігли прямо на нас. По ходу гри ми стали впевненішими.

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Нам потрібен Дибала, а ми потрібні йому. Він дуже добре працював протягом тижня на тренуваннях. Можна сказати, що сьогодні він був у найкращій фізичній формі. Ми тримали його на полі до кінця, тому що сподівалися, що він заб'є.

Мене не задовольнив початок гри, оскільки ми все ще відчували страх після поразки від Фіорентини. Знали, що Удінезе відійде в оборону, буде контратакувати і чекати наших помилок, але ми добре впоралися", – цитує Пірло Football Italia.

Зауважимо, Юве завдяки перемозі піднявся у топ-5, маючи у своєму активі 27 пунктів. Відставання від лідера Мілана, з яким Роналду і Ко зустрінуться вже 6 січня, становить 10 очок.

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