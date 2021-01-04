Андреа Пирло не хватает звезд с неба после уверенного разгрома Удинезе (4:1) в рамках 15-го тура Серии А. Наставник Ювентуса даже указал на ошибки своих подопечных.

"Это был не лучший Ювентус, так как мы подходили к матчу после неприятного поражения от Фиорентины (0:3). Поэтому мы начали матч достаточно скромно и нервно, особенно когда их нападающие бежали прямо на нас. По ходу игры мы стали увереннее.

Роналду оформил дубль+ассист – видеообзор матча Ювентус – Удинезе – 4:1

Нам нужен Дибала, а мы нужны ему. Он очень хорошо работал в течение недели на тренировках. Можно сказать, что сегодня он был в лучшей физической форме. Мы держали его на поле до конца, потому что надеялись, что он забьет.

Меня не удовлетворило начало игры, поскольку мы все еще испытывали страх после поражения от Фиорентины. Знали, что Удинезе отойдет в оборону, будет контратаковать и ждать наших ошибок, но мы хорошо справились", – цитирует Пирло Football Italia.

Заметим, Юве благодаря победе поднялся в топ-5, имея в своем активе 27 пунктов. Отставание от лидера Милана, с которым Роналду и Ко встретятся уже 6 января, составляет 10 очков.

Ювентус благодаря дублю и ассисту Роналду разгромил Удинезе