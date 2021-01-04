Ювентус розгромив Удінезе в рамках недільної програми 15-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ювентусу немає як втрачати очки – конкуренти вже добряче відірвалися. Матч проти Удіне теж розпочався "холодним душем". На щастя для туринців, арбітр скасував гол Де Пауля.

Ювентус завдяки дублю та асисту Роналду розгромив Удінезе

Найбільше Андреа Пірло повинен бути вдячний Кріштіану Роналду. Португалець практично самотужки зняв питання щодо переможця зустрічі, двічі забивши та асистувавши Федеріко К'єзі.

Завдяки цій перемозі "б'янконері" із 27-ма пунктами піднялись на 5-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Удінезе із 15-ма залишився на 13-му місці першості.

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