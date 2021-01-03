Удінезе завітав у гості до Ювентуса. На 10-й хвилині Де Пауль вивів фріульців уперед, однак святкування перервав арбітр – після перегляду VAR він помітив гру рукою і гол було скасовано. У середині тайму рахунок відкрив Роналду, – він перехопив передачу на захисника, увірвався у штрафний майданчик і потужно вистрілив у дальній кут.

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Одразу після перерви перевагу "б'янконері" збільшив К'єза, який отримав довгу розрізну у карний майданчик від Роналду та другим дотиком спрямував м'яч у сітку. На 70-й Бентанкур перехопив м'яч біля центру поля і віддав майстерну діагональ на Роналду, який вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив повз нього – 3:0. У компенсований час гравці Удінезе таки відквитали один гол – відзначився Зегелар. Вже під завісу зустрічі ще один поклав Дибала і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Ювентуса – 4:1.

Завдяки цій перемозі "б'янконері" із 27-ма пунктами піднялись на 5-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Удінезе із 15-ма залишився на 13-му місці першості.

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