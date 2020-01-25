Піолі визнав, що гра Мілана виглядає не надто привабливо попри перемоги

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу над Брешією (1:0) у 21 турі Серії А.

"Мілан не грав красиво, проте переміг. Ми зіткнулися з труднощами, але показали чудову реакцію, ми знаємо, що у нас є якості для перемог.

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Ми повинні покращуватися, ми задоволені останніми результатами, напрямок правильний. На технічному і тактичному рівні ми повинні досягти більшого успіху і стати кращими на полі. Тільки думаючи про наступну гру, ми можемо робити хороші речі", – наводить слова Піолі Sky Sport Italy.

Нагадаємо, Мілан здобув чотири перемоги у останніх п'яти матчах, завдяки яким пробився до єврокубкової зони Серії А.

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