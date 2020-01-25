toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ХАЙДУК ТРАНСФЕРЫ НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО КАРПАТЫ

Пиоли признал, что игра Милана выглядит не слишком привлекательно, несмотря на победы

11:27 38 Читати українською
Пиоли признал, что игра Милана выглядит не слишком привлекательно, несмотря на победы
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал победу над Брешией (1:0) в 21 туре Серии А.

 
Анте Ребич 71’
71’ Анте Ребич

"Милан не играл красиво, но победил. Мы столкнулись с трудностями, но показали великолепную реакцию, мы знаем, что у нас есть качества для побед.

Доннарумма: Милан знает, как страдать

Мы должны улучшаться, мы довольны последними результатами, направление правильное. На техническом и тактическом уровне мы должны достичь большего успеха и стать лучшими на поле. Только думая о следующей игре, мы можем делать хорошие вещи", – приводит слова Пиоли Sky Sport Italy.

Напомним, Милан одержал четыре победы в последних пяти матчах, благодаря которым пробился в еврокубковую зону Серии А.

Милан с трудом победил Брешию – новый лидер атак "россонери" и Доннарумма приносят важные три очка

blog_ava
Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро
08:00
498
Теги
Милан Милан Италия Стефано Пиоли Стефано Пиоли Брешия - Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
21
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук