Пиоли признал, что игра Милана выглядит не слишком привлекательно, несмотря на победы

Главный тренер Милана Стефано Пиоли прокомментировал победу над Брешией (1:0) в 21 туре Серии А.

"Милан не играл красиво, но победил. Мы столкнулись с трудностями, но показали великолепную реакцию, мы знаем, что у нас есть качества для побед.

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Мы должны улучшаться, мы довольны последними результатами, направление правильное. На техническом и тактическом уровне мы должны достичь большего успеха и стать лучшими на поле. Только думая о следующей игре, мы можем делать хорошие вещи", – приводит слова Пиоли Sky Sport Italy.

Напомним, Милан одержал четыре победы в последних пяти матчах, благодаря которым пробился в еврокубковую зону Серии А.

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