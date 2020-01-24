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Мілан із труднощами переміг Брешію – новий лідер атак "россонері" та Доннарумма приносять важливі три очки

24 січня 23:38 224 Читать на русском
Мілан із труднощами переміг Брешію – новий лідер атак "россонері" та Доннарумма приносять важливі три очки
Брешія – Мілан – 0:1 / Calciomercato

Мілан мінімально здолав аутсайдера Серії А Брешію в рамках 21-го туру чемпіонату Італії (1:0). Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

 
Анте Ребіч 71’
71’ Анте Ребіч

Перший тайм розпочався з атак Мілана, однак Брешія не тільки справлялась із цим, а ще й організовувала контрвипади. Саме через одну з таких швидких атак отримав жовту картку екс-одноклубник Маліновського К'яєр вже на 2 хвилині. А от увесь тиск "россонері" зводився до спроб знайти Ібрагімовіча у штрафному та скарг на ймовірні фоли суперника. Златан мав супершанс наприкінці першого тайму, проте не влучив у ворота з кількох метрів. Брешія мала більш гострий момент, удар Айє перевів у стійку Доннарумма.

В другій половині Брешія захопила ініціативу і мала кілька класних нагод, однак Доннарумма здійснив кілька розкішних сейвів після ударів Бізолі та Торрегросси, а гол Тоналі скасували через офсайд. А Мілан в одній з малочисельних атак таки вийшов вперед в рахунку: після прострілу Ібрагімовіча та метушні біля воротарського першим зреагував Ребіч, який добив м'яч у ворота. Брешія могла швидко відігратись, проте Доннарумма знову втримав ворота сухими після удару Ндоя. "Россонері" мали ще два супершанси, однак гол Кастільєхо скасували через офсайд Златана (швед віддав пас п'ятою), а удар Тео Ернандеса прийняла на себе поперечина.

Таким чином, Мілан набрав 31 очко та піднявся на 6 сходинку, Брешія з 15 пунктами залишився дев'ятнадцятою.

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Теги
Італія Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма Брешія - Мілан Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Анте Ребіч Анте Ребіч Мілан Мілан Брешія Брешія
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