Доннарумма: Мілан знає, як страждати

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма підвів підсумки матчу 21-го туру чемпіонату Італії проти Брешії (1:0).

"Це Мілан, який знає, як страждати. Ми знали, що з Брешією буде нелегко, і нам довелося грати під тиском, тому ми дуже раді цій перемозі. Наша мета – вихід у єврокубки.

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Ми повинні продовжувати в тому ж дусі і не розслаблятися ні на хвилину. У вівторок, 28 січня, нас очікує ще одна серйозна гра в 1/8 фіналу Кубка Італії з Торіно. Ми постараємося зберегти цей імпульс.

Моя гра на нуль? Ми стали згуртованішими і дуже старанно працюємо на тренуваннях, щоб це відбулося. Ми всі відчуваємо себе набагато впевненіше", – наводить слова Доннаруми Sky Sport Italia.

Нагадаємо, у матчі 21-го туру італійської Серії А проти Брешії (1:0) Доннарума вже увосьме залишив свої ворота в недоторканності.

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