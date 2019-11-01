Пакета назвав причини провалу Джампаоло в Мілані

Півзахисник Мілана Лукас Пакета розповів про роботу під керівництвом Марко Джампаоло.

"Чому Джампаоло провалився в Мілані? Я думаю, що тут задіяно дуже багато факторів.

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Коли хтось із гравців змушений грати на не рідній позиції, він не зможе дати найкращий результат. Я намагався завжди працювати на максимум можливостей, щоб частіше з'являтись на полі. Думаю, що з Піолі команді комфортніше.

Тренер прямолінійно робить настанови, і це нам допомагає. Коли ви отримуєте занадто багато інформації, це може трохи заплутати. З Піолі все стало зрозумілішим", – зазначив Пакета у коментарі MilanNews.

До слова, бразилець провів 8 матчів у складі Мілана в сезоні 2019/20, відзначившись 1 асистом.

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