Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився емоціями від поєдинку проти туринського Ювентуса в 16-му турі Серії А. Його підопічні зазнали першої поразки на внутрішній арені в сезоні 2020/21.

"Супернику, який знову зумів вийти вперед, варто віддати належне. Ми зробили все необхідне, створювали моменти й неминуче дозволяли це опонентам, але нам було важче повернутися до гри після того, як ми вдруге опинилися позаду.

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Оцінимо деякі моменти при грі в обороні, де ми могли б діяти краще, але команда підійшла до матчу налаштованою і зосередженою. Хоч хлопці й засмутилися, але пережити поразку нам було навіть корисно, оскільки ми давно цього не відчували. Сьогодні ми показали, що є сильною командою.

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Скудетто? Я впевнений, що нам варто бути амбітними і після цього вечора ми повинні бути впевнені в тому, що можемо битися до кінця, оскільки у нас все для цього є. Продемонстрований нами рівень гри за цих умов чимало каже про те, наскільки сильний цей Мілан", – цитує Піолі Sky Sport Italia.

Відзначимо, що після 16-ти турів Серії А Мілан іде першим, маючи в активі 37 пунктів. Другий – Інтер (36 очок), третя – Рома (33).

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