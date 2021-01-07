Мілан приймав Ювентус у центральному матчі 16 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Мілан – Ювентус на "Футбол 24".

Відкрив рахунок у матчі К'єза після вишуканого пасу Дибали. До перерви Мілан вирівняв становище завдяки удару у дев'ятку від Калабрії.

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У другому таймі Федеріко знову вивів Юве вперед, оформивши дубль, а добив господарів Маккені.

Після 16-ти турів Серії А Мілан залишається лідером перегонів з 37-ма очками, Ювентус розташувався на третій сходинці, відстаючи від підопічних Піолі на 7 очок, але з грою у запасі.

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