"Багато хто чекає від нас хорошого результату. В нас хороша збірна, але я не люблю робити гучні заяви. Нам усе треба доводити на полі. Тиск є завжди, а зараз він трохи на вищому рівні. Але я сподіваюся, що кожен з нас віддасть всього себе, і це буде видно кожному вболівальнику.

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Повторюся, у нас дуже хороша збірна, і є все, щоб розвиватись і рости як індивідуально, так і командно. Ми маємо дуже гарну атмосферу, одне задоволення працювати з цим тренерським штабом. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо досягати великих успіхів. Наші люди на це заслуговують. Але для цього потрібно важко працювати, підготуватися якнайкраще, а далі побачимо, що з цього вийде", – поділився Зінченко в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Додамо, що збірна України потрапила до групи E на Євро-2024. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Румунія (17 червня, початок о 16:00), після чого Україна зіграє зі Словаччиною (21 червня, початок о 16:00) та Бельгією (26 червня, початок о 19:00).

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