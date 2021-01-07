Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился эмоциями от поединка против туринского Ювентуса в 16-м туре Серии А. Его подопечные потерпели первое поражение на внутренней арене в сезоне 2020/21.

"Сопернику, снова сумевшему выйти вперед, стоит отдать должное. Мы сделали все необходимое, создавали моменты и неизбежно позволяли это оппонентам, но нам было труднее вернуться в игру после того, как мы во второй раз оказались позади.

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Оценим некоторые моменты при игре в обороне, где мы могли бы действовать лучше, но команда подошла к матчу настроенной и сосредоточенной. Хотя ребята и расстроились, но пережить поражение нам было даже полезно, поскольку мы давно этого не испытывали. Сегодня мы показали, что являемся сильной командой.

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Скудетто? Я уверен, что нам следует быть амбициозными и после этого вечера мы должны быть уверены в том, что можем биться до конца, поскольку у нас всё для этого есть. Продемонстрированный нами уровень игры в этих условиях многое говорит о том, насколько силен этот Милан", – цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

Отметим, что после 16-ти туров Серии А Милан идет первым, имея в активе 37 очков. Второй – Интер (36 пунктов), третья – Рома (33).

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