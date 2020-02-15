Франков спрогнозував наступного тренера збірної України

Відомий журналіст Артем Франков вважає, що нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко покине національну команду після Євро-2020.

"Вважаю, і писав про це, що Шева піде після Євро, і ми всі здогадуємося, куди саме. А Маркевич – не єдиний варіант йому на зміну. Я б говорив тут не про терміни: "поганий"/"хороший", а "можливий"/"неможливий".

Маркевич допомагатиме сину в Чорноморці

Думаю, Чорноморець його відпустить. Одна проблема – все-таки 69 років. Але, думаю, Маркевич заслужив цей шанс, а збірна заслужила Маркевича", – написав Франков на сайті Campeones.ua.

Нагадаємо, контракт Андрія Шевченка з УАФ розрахований до липня 2020 року. За інформацією італійських ЗМІ, український фахівець є одним із претендентів на посаду головного тренера Мілана.

Найбажаніший гравець збірної України вас здивує – його сватають у топ-клуби АПЛ і ставлять у команди мрії