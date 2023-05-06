"Ми задоволені гарною грою, тому що ми наближаємося до кінця сезону і не задоволені своєю позицією, тому цей матч був занадто важливим для нас. Я думаю, що зустріч проти Лаціо підтверджує, що якщо команда є міцною, то індивідуальні таланти можуть зробити нас сильнішими.

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Якщо Рафа (Леау) почуватиметься краще і одужає, то ми зіграємо з ним в Лізі чемпіонів. Якщо він цього не зробить, то ми зможемо показати чудову гру навіть без такого гравця, як він. Я щойно бачив його, і він здавався розслабленим, але проблеми з м'язами потрібно оцінювати через день, а не в гарячці моменту. Зважаючи на те, що він мені сказав, я не думаю, що це щось серйозне.

У нас є кілька днів, щоб відновитися. Ми будемо готові до матчу проти Інтера в Лізі чемпіонів", – цитує наставника "росонеррі" Football Italia.

Рафаел Леау отримав травму на 11 хвилині матчу проти Лаціо. У цьому сезоні португальський вінгер взяв участь у 44 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 13 результативних передач. Нагадаємо, що в середу, 10 травня, Мілан зіграє проти Інтера в рамках півфіналу Ліги чемпіонів.

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