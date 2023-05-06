"Мы довольны хорошей игрой, потому что мы приближаемся к концу сезона и не удовлетворены своей позицией, поэтому этот матч был слишком важен для нас. Я думаю, что встреча против Лацио подтверждает, что если команда крепкая, то индивидуальные таланты могут сделать нас сильнее .

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Если Рафа (Леау) будет чувствовать себя лучше и поправится, то мы сыграем с ним в Лиге чемпионов. Если он этого не сделает, мы сможем показать замечательную игру даже без такого игрока, как он. Я только что видел его, и он казался расслабленным, но проблемы с мышцами нужно оценивать через день, а не в горячке момента. Учитывая, что он мне сказал, я не думаю, что это что-то серьезное.

У нас есть несколько дней восстановиться. Мы будем готовы к матчу против Интера в Лиге чемпионов", – цитирует наставника "росонерри" Football Italia.

Рафаэл Леау получил травму на 11-й минуте матча против Лацио. В этом сезоне португальский вингер принял участие в 44 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 13 результативных передач. Напомним, что в среду, 10 мая, Милан сыграет против Интера в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

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