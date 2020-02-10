Інтер – Мілан – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Інтер здобув вольову перемогу в дербі проти Мілана. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Команда Стефано Піолі показала грамотну гру в першому таймі і заслужено пішла на перерву з двома м'ячами переваги. Ібрагімовіч продемонстрував, що фанати "россонері" недарма очікували його повернення у склад. Спочатку швед зробив ідеальну скидку на Ребіча, а потім забив і сам.

Інтер перестріляв Мілан у дербі – Ібрагімовіч зробив гол+пас, але Лукаку і Ко перевернули матч

Антоніо Конте явно не гаяв час у перерві, давши підопічним шалений заряд на камбек. Найкраще тренера слухали Брозовіч і Весіно, які за 4 хвилини зрівняли рахунок. Такий психологічний удар став фатальним для Мілана. Умовні гості так і не повернулися до вдалої моделі гри першої половини, натомість самі пропустили ще двічі. Де Врей замкнув подачу з кутового від Кандреви, а контрольний в голову оформив Лукаку – 4:2.