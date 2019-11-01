Піолі – про першу перемогу з Міланом: Команді є куди рости

Наставник Мілана Стефано Піолі прокоментував перемогу над СПАЛом, яка стала дебютною для нього на посаді головного тренера "россонері".

Нагадаємо, домашня перемога над СПАЛом дозволила Мілану набрати 13 очок та піднятися на 10 місце Серії А. Перемогу "россонері" приніс красивий гол Сусо.

Красивий гол Сусо та перша перемога Піолі у відеоогляді матчу Мілан – СПАЛ

"Мілан створював хороші шанси для взяття воріт, але ми зуміли реалізувати лише один момент. На жаль, ми до самого фінального свистка змушені були хвилюватися за результат, але така важка перемога може принести користь команді, в тому числі в матчі проти Лаціо.

Сусо? ВІн чудовий гравець, який може дати команді ще більше. Але саме команда має більше значення, ніж будь-який окремо взятий футболіст, адже ви не можете виграти чи програти матч через одного гравця.

Вважаю, що Мілану є куди рости. Наближаються важливі матчі, але ми повинні підійти до них без будь-якого страху", – цитує Піолі Football Italia.

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